By zapewnić trwałość kosmetykom, dodaje się do nich konserwanty i zamyka w szczelnych opakowaniach. Przychodzi jednak moment, że kosmetyk zaczyna się psuć. Wtedy może podrażnić skórę, wywołać reakcję alergiczną. Na to, jak długo kosmetyk będzie zdatny do użytku, ma też wpływ sposób jego przechowywania i korzystania z niego. Kosmetykom szkodzi wysoka temperatura, światło, mogą zostać zanieczyszczone mikroorganizmami z nie umytych rąk. Zepsute rozwarstwiają się, zaczynają nieładnie pachnieć i tracą pielęgnacyjne właściwości. Każda zmiana wyglądu, zapachu i konsystencji kosmetyku to znak, że trzeba się z nim rozstać.

Lakiery do paznokci

Trwałość: 6-12 miesięcy

Gdy robią się gęste lub się rozwarstwiają, trzeba je wyrzucić.

Nasza rada: Nie należy rozcieńczać zgęstniałego lakieru zmywaczem. Zniszczy paznokcie, a manikiur będzie nietrwały.

Kredki, konturówki do ust

Trwałość: 1-1,5 roku

Im są miększe, tym mniej trwałe.

Nasza rada: W razie infekcji (np. opryszczki) należy przestać ich używać. Bakterie, które osiądą na kredce, mogą doprowadzić do ponownego zakażenia.

Kremy i balsamy

Trwałość: 6-12 miesięcy

Te w słoiczkach należy zużyć w ciągu 6 miesięcy, te w tubce lub w opakowaniach z dozownikiem - w ciągu 12 miesięcy.

Nasza rada: Kremy lepiej trzymać w temperaturze pokojowej. Te w słoiczkach nabierajmy szpatułką, by ograniczyć dostęp mikroorganizmów. Dokręcanie wieczka chroni krem przed kurzem i działaniem powietrza.

Tusze do rzęs

Trwałość: 3-6 miesięcy

Nasza rada: Podczas malowania do pojemnika dostaje się powietrze, które powoduje wysychanie i kruszenie się tuszu, a wtedy nie tylko źle się go nakłada, ale okruszki mogą podrażnić oczy.

By tusz służył długo, nie należy: wycierać nadmiaru kosmetyku o krawędź pojemniczka (wysycha i kruszy się); podczas malowania wielokrotnie wkładać i wyjmować szczoteczki z pojemnika (wpompowujemy do środka powietrze). Tusz odświeżymy, wlewając do pojemnika kilka kropli toniku bezalkoholowego lub skrapiając nim szczotkę.

Podkłady

Trwałość: 3-12 miesięcy

Te z dozownikiem lub w tubce mają najdłuższą trwałość. Zamknięte w słoikach lepiej nabierać szpatułką. Trzeba też zawsze zamykać pojemnik po użyciu kosmetyku.

Nasza rada: Jeśli kosmetyk się rozwarstwi, a z tubki lub dozownika wypływa woda, trzeba się z nim pożegnać.

Szminki

Trwałość: 2 lata

Twarde, pudrowe szybciej wysychają. Te o miękkiej konsystencji wprawdzie dłużej się trzymają, za to szybciej jełczeją. Jeśli pomadka straci kolor, trudno się rozprowadza, zmieni zapach, trzeba ją wyrzucić.

Nasza rada: Podczas malowania nie wykręcajmy szminki do końca, a do jej aplikacji używajmy pędzelka.

Pudry, cienie do powiek, róże sypkie, prasowane

Trwałość: 3-5 lat

To najtrwalsze kosmetyki, jednak gdy stwardnieją czy stracą kolor, trzeba się ich pozbyć.

Nasza rada: Dłużej będą nam służyły, jeśli będziemy dbać o czystość przyrządów do ich aplikowania. Cieni lepiej nie nakładać palcem, bo wtedy szybciej twardnieją.

W przypadku preparatów, których trwałość jest dłuższa niż 30 miesięcy, termin ważności na opakowaniu dotyczy tylko kosmetyków nie otwartych. To, jak długo możemy używać ich po otwarciu, powinno być zaznaczone przy rysunku otwartego pudełka (liczbą z literą M, oznaczającą miesiące - np. 6M oznacza 6 miesięcy).