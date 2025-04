Tej wiosny marka New Look debiutuje z kolekcją kosmetyków Pure Colour. Kolekcja składa się ze 100 różnych produktów – od pomadek po lakiery do paznokci.

Wśród kosmetyków do makijażu oczu znajdziecie palety oraz pojedyncze cieni do powiek, wodoodporne konturówki, matowe i błyszczące kredki do powiek, kredki do brwi, wydłużających, pogrubiających, wodoodpornych i dodających objętości tuszów do rzęs.

Miłośniczki malowania ust znajdą konturówki, matowe szminki z olejkiem arganowym i soczyste błyszczyki. Wszystkie produkty wzbogacone zostały o faktor SPF15 oraz nie posiadają w swoim składzie parabenów.

Naszą uwagę zwróciły lakiery do paznokci w 30 kolorach (w tym 5 matowych)! Zapewniają idealne krycie już przy pierwszej warstwie, mają szeroki pędzelek oraz formułę gwarantującą wytrzymałość.

1 z 11 Cienie do powiek New Look, cena ok. 35 zł

2 z 11 Błyszczyk New Look, cena ok. 15 zł

3 z 11 Korektor New Look, cena ok. 30 zł

4 z 11 Róż do policzków New Look, cena ok. 35 zł

5 z 11 Lakier do paznokci New Look, cena ok. 15 zł

6 z 11 Cienie do powiek New Look, cena ok. 18 zł

7 z 11 Tusz do rzęs New Look, cena ok. 40 zł

8 z 11 Kredka do ust New Look, cena ok. 20 zł

9 z 11 Bronzer New Look, cena ok. 30 zł

10 z 11 Szminka New Look, cena ok. 25 zł