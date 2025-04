W drogeriach i perfumeriach już pojawiają się pierwsze wiosenne nowości. Specjalnie dla was wybrałyśmy 11 produktów, bez których nie może się obejść fanka kosmetyków do makijażu w nadchodzącym sezonie.

Reklama

Znajdziecie wśród nich między innymi puder brązujący ze złotymi drobinkami, innowacyjny róż do policzków w perełkach, matowy lakier do paznokci w brzoskwiniowym kolorze i rozświetlający krem BB. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej inspiracji! Na co macie największą ochotę?

Reklama

Więcej o kosmetykach:



Najmodniejsze lakiery na wiosnę

Kosmetyki rozświetlające do twarzy

Poznaj markę: Marion