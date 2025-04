Serduszka, usta i kolor różowy. Tak wiemy, Walentynki są trochę przereklamowanym świętem, ale czy któraś z nas jest w stanie oprzeć się kosmetykom w uroczych, słodkich opakowaniach? My na pewno nie.

Kosmetyki na Walentynki 2015

W naszym przeglądzie znajdziecie przede wszystkim róże do policzków z opalizującym drobinkami, perfumy w walentynkowych edycjach oraz błyszczyki i lakiery w pastelowych kolorach. Nie uważacie, że każda okazja jest dobra, aby zafundować sobie odrobinę przyjemności nowym, uroczo wyglądającym kosmetykiem? My już biegniemy do drogerii!

