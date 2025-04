Czasami wystarczy jeden drobny dodatek, aby wyglądać olśniewająco. I nie mamy tu na myśli ani torebki ani butów tylko śliczne, błyszczące kosmetyki, które potrafią w mig odmienić nawet najprostszy makijaż.

W naszym przeglądzie znajdziecie lakiery do paznokci, błyszczyki do ust, metaliczne cienie do powiek, brokatowe eyelinery, rozświetlacze do twarzy i ozdobne, sztuczne rzęsy. Na co skusicie się tym razem? My stawiamy na lakiery do paznokci imitujące błyszczącą folię - idealny dodatek do "małej czarnej".

