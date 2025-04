Te innowacyjne pudry robią dla cery to, co najlepszy krem i maseczka. Dlaczego są takie genialne? Przede wszystkim dlatego, że łączą kilka kolorów na raz - różowy, fioletowy, zielony, niebieski i żółty. To odcienie, które wykorzystywane są głównie w korektorach. Zazwyczaj jest tak, że na różne niedoskonałości musisz stosować różne korektory - każdy w innym kolorze. Oczywiście nie powinniście z nich rezygnować, ale ten puder wykończy makijaż tak, że będziecie wyglądały po prostu jeszcze lepiej.

Wielokolorowe pudry mają działanie wygładzające, korygujące koloryt twarzy i drobne niedoskonałości. Po ich nałożeniu cera jest nieskazitelna i rozświetlona. Udało nam się znaleźć aż 8 takich produktów, ceny zaczynają się od 18 zł!

