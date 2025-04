Specjalnie dla Was przygotowałyśmy listę kosmetyków, w które warto zaopatrzyć się tego lata. Jest wśród nich kilka propozycji do makijażu i kilka do pielęgnacji.

Reklama

Czym charakteryzuje się idealny makijaż na lato? Gładką, rozświetloną cerą muśniętą brzoskwiniowym różem, rzęsami aż po samo niebo i seksownie podkreślonymi ustami. Jeśli dodamy do tego jędrną, opaloną skórę i delikatne fale na włosach otrzymamy doskonały i kuszący look na lato!

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Kolekcja Collistar & Kartell

8 boskich kosmetyków azjatyckich

Balsamy koloryzujące do ciała