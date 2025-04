Jesteśmy zdania, że na fajne kosmetyki wcale nie trzeba wydawać fortuny. Najlepiej świadczą o tym dwie marki - Catrice i Essence. Poza standardowymi kolekcjami wymienianymi co sezon, wprowadzają również limitowane edycje. My je uwielbiamy!

Kosmetyki na jesień 2015 - co warto kupić?

W naszym zestawieniu znajdziecie róż do policzków i rozświetlacz, błyszczyk (tej jesieni najlepiej stawiać na odcienie nude), lakiery do paznokci w najmodniejszych odcieniach oraz nasz hit - multifunkcyjny krem korygujący do twarzy - czasami naprawdę warto zrezygnować z podkładu.

