Nie przepadasz za wszelkimi przebierankami, ale tego dnia chcesz się wyróżniać? Postaw na oryginalny makijaż, manicure lub fryzurę! Specjalnie dla Was wybrałyśmy z najnowszych kolekcji wszystko to co niezbędne przy kreowaniu halloweenowego looku!

Reklama

Najprostszym sposobem na osiągnięcie świetnego efektu będzie mocno czerwona lub wiśniowa szminka, czarny lakier i mocno podkreślone oczy czarną kredkę. Jeśli chcesz być bardziej oryginalna postaw na modne naklejki do paznokci, kolorowe pasemka na włosach lub brokatowe drobinki na powiekach! Zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama



Więcej o kosmetykach:

Kosmetyki z dynią nie tylko na Halloween

Czerwone lakiery do paznokci

Idealne czarne kreski? Wypróbuj eyeliner w żelu!