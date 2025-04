Przed wyjściem do szkoły czy pracy robicie sobie piękny, codzienny makijaż. Dojeżdżacie na miejsce, patrzycie w lustro i... broda, nos i czoło już zdążyły zacząć się świecić. Doskonale to znacie, prawda? Specjalnie dla Was przygotowałyśmy listę kilkunastu kosmetyków, które pomogą Wam utrzymać cerę w matowym wykończeniu przez cały dzień lub błyskawicznie odświeżyć makijaż.

Matującą pielęgnację warto zacząć już od nałożenia odpowiedniego kremu. Następnie przyda się matująca baza pod podkład, fluid i puder. Zawsze w torebce warto mieć chusteczki matujące - zajmują bardzo mało miejsca a efekt po ich użyciu jest niewiarygodny! Naszym hitem jest balsam, którym możesz w ciągu dnia robić makijażowe poprawki i zmatowić cerę.

W naszej galerii znajdziecie przegląd matujących kosmetyków: