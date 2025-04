To chyba największa premiera kosmetyczna tego roku na polskim rynku. Na kolorowe kosmetyki od Marca Jacobsa wyczekiwałyśmy z utęsknieniem. 17 marca pojawią się w stacjonarnych perfumeriach Sephora, a już teraz można przedpremierowo kupić je w sklepie online!

Reklama

Marc Jacobs beauty - nasze hity

Miałyśmy okazję już przetestować kilka produktów z najnowszej kolekcji. Najbardziej spodobał nam się róż do policzków - nadaje piękny, naturalny efekt i długo utrzymuje się bez dodatkowych poprawek. Kolejnym hitem jest lakier do paznokci o niesamowitym połysku, wybrałyśmy ten w srebrnym odcieniu. Na trzecim miejscu stawiamy supernaturalny podkład o żelowej konsystencji. A Wy na co macie największą ochotę?

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Kosmetyki z kwiatami

Kultowe perfumy z lat 90.

Ślubny manicure 2015