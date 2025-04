Tworzenie marek kosmetycznych przez światowej sławy gwiazdy to już trend. Jessica Alba, Rihanna, Kylie Jenner, Miranda Kerr i Gwyneth Paltrow to tylko niektóre z nich, które można zapisać na długiej liście potentatek branży beauty. Teraz nadszedł czas na Lady Gagę. Gwiazda stworzyła markę Haus Laboratories.

O tym, że jest wszechstronnie uzdolniona mieliśmy okazję przekonać się nie tylko słuchając jej płyt, ale także oglądając jej poczynania na dużym ekranie w filmie „Narodziny gwiazdy". A jak poradzi sobie w roli właścicielki marki kosmetycznej?

Jaka jest Haus Laboratories?

Jedno jest pewno - to nie będzie to kolejna zwykła marka, których pełno na rynku. Podobnie jak Fenty Beauty, które podbiło serca kobiet na całym świecie, a produkty już zyskały miano kultowych, tak i Haus Laboratories ma szansę stać się ulubioną marką miłośniczek makijażu.

Pierwsze informacje o Haus Laboratories sięgają początku lipca. Zdjęcie w mocnym, metalicznym makijażu (znaku rozpoznawczym Lady Gagi) zapowiadające kolekcję, gwiazda opublikowała na swoim Instagramie razem z emocjonalnym wpisem.

Kiedy byłam młoda, nie czułam się piękna. A kiedy próbowałam odnaleźć piękno wewnętrzne i zewnętrzne, odkryłam moc makijażu. Pamiętam, jak podglądałam swoją mamę, gdy rano robiła makijaż. Zaczęłam eksperymentować z make-upem, a moje marzenia o byciu tak silnym jak moja mama, stały się prawdą. - napisała Lady Gaga na Instagramie.

Co znajdzie się w ofercie marki?

Szminki, cienie do powiek, kredki do ust oraz eyelinery. Wszystko utrzymane w ciemnych, szlachetnych kolorach z dodatkiem klasycznych wersji nude. Póki co dostępnych jest 27 produktów, ale oferta ma stale się powiększać. Dotarłyśmy do informacji, że Haus Laboratories ma mieć również linię pielęgnacyjną.

A ceny? Wahają się od 70 do 140 złotych. Kosmetyki Haus Laboratories kupisz w sklepie internetowym marki.

