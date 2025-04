Nawilżający krem BB Healthy Mix Bourjois, cena, ok. 55,99 zł

Róż do policzków Max Factor, cena, ok. 51,49 zł

Paleta z korektorami do twarzy Infallible Loreal Paris, cena, ok. 86,99 zł

Tusz do rzęs Temptation Maybelline, cena, ok. 40,79 zł

6 z 9

fot. Materiały prasowe

Paleta rozświetlaczy do twarzy Strobing Make Up Shimmer Kit Wibo, cena, ok. 29,99 zł