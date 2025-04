Pięknie wypielęgnowana i zdrowo wyglądająca cera to marzenie każdej z nas. Niestety - stres, zła dieta, ciągły pośpiech i brak odpowiedniej ilości snu często nie wpływa dobrze na nasz wygląd. Poza tym są takie okresy w roku, w których jesteśmy bardziej narażone na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Prezentujemy listę 9 kosmetyków, bez których nie wyobrażamy sobie codziennej pielęgnacji. Dlaczego? Bo w mig potrafią zamaskować wszystkie nasze skórne problemy (albo raz na zawsze je zlikwidować)!

Co znalazło się na naszej liście?

Przede wszystkim wreszcie udało nam się znaleźć idealny krem BB. Jest w poduszeczce więc jego aplikacja jest banalnie prosta. Krem poza tym, że maskuje drobne niedoskonałości, to genialnie nawilża skórę i sprawia, że wygląda na zdrową i wypoczętą. Obok kremu BB stawiamy również najlepszy korektor pod oczy jaki miałyśmy okazję przetestować. Looku dopełni matowy bronzer - opalona skóra zawsze wygląda lepiej. To tyle jeśli chodzi o makijaż - w tym jesteśmy raczej minimalistkami - zupełnie inaczej niż w przypadku pielęgnacji.

Absolutnym obowiązkiem jest peeling - my szczególnie polecamy te na bazie róży, już po pierwszej aplikacji skóra jest wyraźnie rozjaśniona. Pod oczy najlepiej sprawdza się krem z awokado, można stosować go również rano, bo idealnie nadaje się pod makijaż i niemal natychmiastowo rozjaśnia delikatne cienie pod oczami. Jeśli to dla was za mało, zafundujcie sobie 10minutową maseczkę z hydrożelowymi płatkami ze złotem - będziecie zachwycone z efektów! Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej genialnych kosmetyków!

