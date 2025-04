Czy wracacie do kosmetyków z sentymentu? My bardzo często! Tym razem postanowiłyśmy wrócić pamięcią do produktów, których używałyśmy we wczesnej młodości lub po prostu wywołują u nas miłe wspomnienia.

Kosmetyki, które darzymy sentymentem

Naszą listę otwierają perfumy, które miałyśmy kilkanaście lat temu. To były nasze pierwsze markowe perfumy, które dostałyśmy na gwiazdkę lub urodziny i używałyśmy jedynie na wyjątkowe okazje. Te zapachy przypominają nam o pierwszych samodzielnych wakacjach i imprezach do białego rana. Szalone lata młodości! Kto ich nie wspomina z sentymentem?

Jednym z pierwszych kosmetyków do makijażu, który miałyśmy w swoich zbiorach był róż do policzków Bourjois (też macie wrażenie, że one nigdy się nie kończą) i tusz do rzęs Colossal od Maybelline (kiedyś miała go chyba każda nastolatka). Zresztą używamy ich do dzisiaj!

Obecnie uważamy, że kupowanie błyszczyka do ust za 165 zł jest szaleństwem . Jedak kiedyś wydawało się nam to bardzo fajne! Przyznamy jednak, że ten od Dora nie różni się niczym od produktów popularnych marek.

Kosmetykiem, który wywołuje u nas uśmiech jest puder brązujący Estee Lauder. Dzięki niemu skóra nabiera subtelnego ciepła, wygląda jak delikatnie muśnięta słońce. Wiemy, że bardzo dużo kosztuje, ale wystarcza na wiele miesięcy codziennego stosowania.

