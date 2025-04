W dążeniu do idealnej cery ,naprzeciw nam wychodzą marki kosmetyczne. I całe szczęście, bo mamy w czym wybierać. Kilka lat temu rynek zawojowały kremy BB. Potem pojawiły się kremy CC, DD a nawet EE. Te wszystkie nazwy i pojęcia mogły przyprawić o zawrót głowy. Czym różnią się te wynalazki? Głównie proporcjami - "pielęgnacja kontra makijaż", oraz konsystencją i stopniem krycia.

Spośród całej masy wybrałyśmy takie kremy, które po wyciśnięciu z tubki są białe ale przy kontakcie ze skórą zamieniają się w ultralekki podkład. Dlaczego akurat takie? Bo właśnie same zaczęłyśmy takich używać! Są lekkie, szybko się wchłaniają, a do tego pięknie ujednolicają cerę. Większość z nich ma jeszcze dodatkowe zalety - ujędrnianie, spłycanie zmarszczek, działanie kojące i przeciwzapalne i nawilżające. Z powodzeniem mogą zastąpić zarówno podkład jak i krem. Jeśli wymagacie większego krycia, użyjcie go tylko jako bazy - przedłuży wasz makijaż. Takie kremy to doskonała alternatywa dla podkładów, szczególnie latem!

