Koreańskie kosmetyki już kilka lat temu zawitały do Europy, ale dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat zostały docenione. Możemy śmiało powiedzieć, że te z was, które raz spróbują koreańskich produktów, nie będą chciały wracać do swoich starych kosmetyków, których używały do tej pory.

Koreanki największą uwagę przykładają do pielęgnacji. Dopiero gdy cera jest absolutnie idealna, można pozwolić sobie na makijaż. Najważniejszym punktem w codziennym dbaniu o skórę jest jej oczyszczanie. To co do niedawna w Europie było w ogólnie nie znane, to olejek do demakijażu. My do tej pory najczęściej używałyśmy płynów micelarnych i mleczek. Okazuje się, że to był tylko wstęp do prawdziwego oczyszczania. Może nie wyrzucajcie od razu wszystkich kosmetyków do demakijażu, ale koniecznie dokupcie olejek. Stosujcie go po płynie micelarnym, ale przed tonikiem. Już po pierwszym użyciu zauważycie różnicę.

Oto podstawowe kosmetyki do codziennej pielęgnacji

Pierwszy kosmetyk, który od razu kojarzy wam się z Koreą to z pewnością krem BB. W obecnych czasach nie wyobrażam sobie już życia bez niego. Ciężkie podkłady już dawno zastąpiłam kremami tonującymi, które moja skóra toleruje o wiele lepiej. Nowością, która właśnie pojawiła się na azjatyckim rynku są kremy BB w poduszeczce. w ślad za tym poszły również światowe marki i wykorzystały ten patent przy podkładach. A to same plusy - musiały zmienić trochę ich konsystencję na lżejszą, ponieważ tego wymaga ta formuła.

Te kosmetyki zawsze warto mieć pod ręką

A co poza olejkiem i kremem BB wymyśliła Korea? Trzy genialne kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Po pierwsze maseczki w płachcie - są naprawdę najlepsze. Rozświetlają, wygładzają i genialnie nawilżają skórę, a to dlatego, że są nasączone bardzo skoncentrowanymi składnikami. Po drugie krem ze śluzem ślimaka - to najsilniej działający składnik przeciwzmarszczkowego i nawilżający. Po trzecie krem wodny, czyli "po naszemu" serum. To bomba witaminowa dla skóry, a jej ultralekka konsystencja sprawia, że krem błyskawicznie się wchłania.