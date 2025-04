Na co zwracacie uwagę podczas kosmetycznych zakupów? Po pierwsze na cenę, po drugie na jakość, a po trzecie na to jak wyglądają. Czasami zdarza się tak, że kupujemy coś tylko dlatego, że ma piękne opakowanie. Na szczęście prezentowane przez nas kosmetyki nie tylko bosko wyglądają (niektóre to prawdziwe dzieła sztuki), ale są też doskonałej jakości.

Naszym absolutnym hitem są kosmetyki marki Paul&Joe - na pierwszym miejscu stawiamy kasetkę we flamingi! Przepiękna jest także szminka w fioletowym opakowaniu marki Taste i cienie do powiek Chantecaille. Niestety, ceny niektórych produktów są bardzo wysokie, ale czasami przecież można pomarzyć, prawda?

Pastelowe kosmetyki na wiosnę 2015

Pierwsze nowości na wiosnę

9 najlepszych azjatyckich kosmetyków