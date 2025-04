Podobno osoba która wybiera kolor różowy jest kochająca, współczująca, skłonna do wzruszeń i uczuciowa. Nie każdy jednak lubi ten kolor, gdyż kojarzy się z kiczem i tandetą. Mimo wszystko róż to najbardziej "kochający" i kobiecy kolor. Zwolennicy tego koloru, są równie silni jak ci, którzy wybierają czerwień. W walentynki powinnaś na niego postawić. Prezentujemy przegląd różowych, słodkich kosmetyków, które będą Ci służyć nie tylko tego dnia.

Lista zakupów:

1. Bathina to bestseller marki Benefit. Błyskawicznie nawilża skórę i nadaje jej miękkości. teraz dostępna w formie olejku w sprayu. (Benefit, cena: 159 zł)

2. Zapach Bright Crystal Absolu to ulepszona wersja poprzedniej edycji. Pachnie maliną, piwonią i lotosem. (Versace, cena: 339 zł)

3. Kredka do ust w formie kredki. Bardzo łatwo można zrobić nią makijaż i nie trzeba ich temperować. (Sisley, cena: 150 zł)

4. Mini zapach klasycznego już zapachu Chloe o pojemności 20 ml. Piękna i intensywna różana kompozycja to must have na walentynki. (Chloe, Roses de Chloe, cena: 119 zł)

5. Mocno wydłużająca maskara o dwóch szczoteczkach. Jedna do malowania górnych rzęs druga do dolnych. ( Maybelline New York, Big Eyes, cena: 30 zł)

