Marka Hean to polska marka (głównie makijażowa), która na rynku działa już od 1981 roku. Zaskoczone? Na pewno niektóre z was kojarzą ją jeszcze z opakowań lakierów do paznokci i pudrów z czerwonym logo. Dla tych z was, dla których jest to pierwsze spotkanie z marką, prezentujemy najciekawsze kosmetyki z obecnej oferty.

Znajdziecie tu podkłady, kremy BB, szminki, błyszczyki, tusze do rzęs, cienie do powiek, palety do konturowania - czyli wszystko to, co potrzebne jest do stworzenia codziennego czy wieczorowego makijażu. Naszym absolutnie ulubionym produktem jest półmatowy błyszczyk dostępny w niezliczonej ilości kolorów! Jest nawet linia do złudzenia imitująca niedawno wyprzedane na całym świecie błyszczyki Kylie Jenner.

Marka eksportuje kosmetyki do Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii i Arabii Saudyjskiej. Co ważne, kosmetyki nie są testowane na zwierzętach.

