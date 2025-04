To lubimy! Kosmetyki 2 w 1, które pozwalają nie tylko zaoszczędzić miejsce w naszej kosmetyczce i nie zrujnować naszego budżetu. Róże do policzków i szminki w jednym przede wszystkim pozwalają uzyskać tak bardzo obecnie pożądany efekt świeżej, młodzieńczej cery. Najczęściej mają postać przypominającą lakier do paznokci (Benefit, Catrice), inne przybierają postać cieni do powiek (Make Up For Ever, Givenchy), a jeszcze inne błyszczyka (YSL, The Balm).

Reklama

Ich zaletą jest to, że mają kremowe, lekkie konsystencje, dzięki czemu nadają się nawet dla niewprawionych w codzienne makijażowe rytułały dziewczyn. Dodatkowo bardzo często towarzyszy im zniewalający zapach, który wręcz uzależnia. Tego lata po prostu musisz mieć róż i szminkę 2 w 1!

Reklama



Więcej o makijażu:

Korektory pod oczy w pędzelku - przegląd

Cienie do smoky eyes

Najlepsze tusze do rzęs od 10 zł



W naszej galerii znajdziecie przegląd szminek i róży do policzków 2 w 1: