Kosmetyki do pielęgnacji twarzy powinny zajmować główne miejsce w łazience. Może trochę przesadzamy, ale chcemy podkreślić, że do najważniejsze produkty do codziennej pielęgnacji. Dlatego stworzyłyśmy listę rzeczy, które powinna mieć każda kobieta. Nie namawiamy was do używania konkretnych kosmetyków, chodzi nam raczej o ich rodzaj. Przecież każda z nas ma inną skórę, jest w innym wieku, albo najzwyczajniej w świecie lubi inne produkty.

Jakie kosmetyki do pielęgnacji twarzy powinna mieć każda kobieta?

Według nas każda z nas powinna mieć 8 kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Jakich? Już mówimy!

Płyn lub mleczko do demakijażu - my jesteśmy zakochane w płynach micelarnych. Żel do mycia twarzy - macie bardzo wrażliwą skórę? Lepiej będzie, jak z niego zrezygnujecie. Tonik oczyszczający - niedoceniany kosmetyk, ale bardzo ważny w codziennej pielęgnacji. Krem na dzień - najlepiej z filtrem UV. Krem na noc - dzięki niemu nasza skóra będzie zregenerowana i nawilżona. Serum do twarzy - kosmetyk o bardzo wysokim stężeniu substancji aktywnych, ale konsystencji lżejszej niż krem. Peeling do twarzy - należy stosować go 1-2 razy w tygodniu. Naszym faworytem jest peeling marki It's Skin. Nakłada się go na suchą skórę i delikatnie masuje. Po chwili pod palcami czuć złuszczający się naskórek. Nawilżająco-odżywcza maseczka do twarzy - sprawi, że skóra będzie wyglądała na zdrową i wypoczętą.

Jakie kosmetyki wy macie w łazienkach? Jakie najbardziej lubicie i możecie nam polecić? A może trafiłyście na kosmetyczne buble? Czekamy na wasze opinie!

