Właściwe dbanie o skórę to suma wielu elementów. Nie ma triku, który w jeden dzień odmieni jej wygląd. Na jej kondycję ma wpływ, to jak dbamy o nią każdego dnia.

Reklama

Oczyszczanie to podstawa!

Wiele z nas bagatelizuje oczyszczanie twarzy i traktuje je jako jeden z najmniej istotnych elementów pielęgnacji. Przecież płyn do demakijażu i tak zostanie zmyty, a do tego jest na skórze tylko kilka minut. Dlaczego więc nie pominąć tego kroku?

Oczyszczanie skóry to podstawa codziennej pielęgnacji. To ona zapewnia skuteczne działanie wszystkich innych kosmetyków. Ekskluzywny krem do twarzy nie da pożądanych efektów, jeżeli będziecie zaniedbywały oczyszczanie.

1. Płyn do demakijażu

Płyny do demakijażu (w szczególności te dwufazowe) doskonale radzą sobie z makijażem wodoodpornym. Dlaczego tak się dzieje? Płyn wnika głęboko w warstwy skóry, usuwając wszelkie zabrudzenia.

k płyny dwufazowe wnika głęboko w warstwy skóry, usuwając wszelkie zabrudzenia i makijaż.

http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/kosmetyki/plyn-micelarny-czym-sie-rozni-od-toniku-mleczka_41819.html

1. Dwufazowy płyn do demakijażu oczu Dermika, cena 49,90 zł; 2. Łagodzący płyn do demakijażu Loreal Paris, cena 18,99 zł; 3. Dwufazowy płyn do demakijażu oczu Nivea, cena 18 zł; 4. Dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust It's skin, cena 49 zł; 5. Płyn do demakijażu oczu Marion, cena 10 zł

2. Mleczko do demakijażu

Mleczko do demakijażu ma dość tłustą formułę, dlatego szybko i skutecznie oczyszcza skórę z makijażu i innych zanieczyszczeń, a jednocześnie nawilża skórę. Doskonałe dla osób posiadających suchą skórę.

1. Mleczko do demakijażu z płatkami róży Nuxe, cena 60 zł; 2. Mineralne mleczko do demakijażu Perfecta 14,90 zł; 3. Mleczko do demakijażu Yoskine, cena 27,90 zł; 4. Nawilżające mleczko do demakijażu Delia, cena 12 zł; 5. Oczyszczające mleczko Nivea, cena 14,99 zł

3. Płyn micelarny

Jego głównym zadaniem jest oczyszczenie, usunięcie makijażu i odświeżenie skóry. Co więcej, przy systematycznym stosowaniu może zmniejszać widoczność porów i łagodzić podrażnienia.

W jego składzie znajdziemy głównie micele. To mikroskopijne cząsteczki o kulistym kształcie, które łączą się z resztkami makijażu, sebum i zanieczyszczeń gromadzących się na skórze w ciągu całego dnia. Jest polecany szczególnie osobom o wrażliwej i suchej skórze.

Kosmetyczny hit, który pokochały Polki!

1. Płyn micelarny Dr Irena Eris, cena 45 zł; 2. Płyn micelarny Garnier, cena 18 zł; 3. Płyn micelarny Bioderma cena 45 zł; 4. Woda micelarna do skóry tłustej z niedoskonałościami Avene, cena 81 zł; 5. Płyn micelarny przeciw przesuszaniu Mixa, cena 23 zł

4. Żel do mycia twarzy

Żel do mycia twarzy to chyba najpopularniejszy kosmetyk do oczyszczania twarzy. Jest przeznaczony do różnych typów skóry, dlatego łatwo znaleźć produkt dostosowany do indywidualnych potrzeb.

1. Żel do mycia twarzy La Mer, cena 169 zł; 2. Oczyszczający żel do mycia twarzy Nuxe, cena 50 zł; 3. Żel oczyszczający do skóry tłustej Avene, cena 41 zł; 4. Oczyszczający żel do mycia twarzy Origins, cena 75 zł; 5. Żel do mycia twarzy z mącznicy lekarskiej John Masters Organics, cena 139 zł

5. Olejek do mycia twarzy

Oczyszczanie twarzy olejkami może wydawać się absurdalne. Jednak nabiera to sensu, gdy przypomnimy sobie zasadę, że tłuszcz rozpuszcza tłuszcz. A to przecież doskonale przekłada się na naszą twarz! Cząsteczki jednego rodzaju tłuszczu (olejku do demakijażu lub mycia twarz), mieszają się z cząsteczkami innego tłuszczu (zanieczyszczeń i brudu zgromadzonego na naszej skórze) i bez problemu zostają z niej usunięte.

Olejki do mycia twarzy i mleczka do demakijażu to przeszłość!

1. Nawilżający i oczyszczający olejek do mycia twarzy Teaology, cena 79 zł; 2. Olejek do oczyszczania i mycia twarzy Bielenda, cena 79,90 zł; 3. Kremowy olejek do mycia twarzy i ciała Ziaja, cena 9 zł; 4. Łagodny olejek do delikatnego oczyszczania twarzy It's skin, cena 86 zł; 5. Olejek do mycia twarzy Bobbi Brown, cena 195 zł

6. Pianka do mycia twarzy

Pianki do mycia twarzy mają lekką konsystencję, nie wysuszają skóry, są wydajne, a przy tym delikatniejsze niż tradycyjne żele. A do tego nie trzeba się męczyć ze spienianiem kosmetyku.

1. Pianka do mycia cery trądzikowej Cetaphil, cena 49 zł; 2. Pianka oczyszczająca Artemis, cena 95 zł; 3. Pianka oczyszczająca Clinique, cena 95 zł; 4. Pianka oczyszczająca Avene, cena 62 zł

7. Tonik

Tonik to produkt przeznaczony do zmywania i odświeżania skóry, jednak nie należy mylić go z mleczkami i płynami do demakijażu. Głównym zadaniem tych ostatnich jest usunięcie resztek makijażu i zanieczyszczeń. Podstawowym zadaniem toniku jest przywrócenie prawidłowego pH skóry, która została oczyszczona wcześniej wspomnianymi produktami.

Reklama

Tonik - jeden z najważniejszych kosmetyków do codziennej pielęgnacji