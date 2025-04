Promocje i wyprzedaże to świetna okazja, aby uzupełnić kosmetyczne zapasy. Obecnie jest ich bardzo dużo. Tym razem świetną promocję wypatrzyłyśmy w Hebe. Od 13 do 19 września produkty do makijażu Max Factor, Revlon, Eveline i Bell kupisz o 40% taniej. Promocja obowiązuje z kartą Hebe, jeżeli jej nie posiadasz możesz liczyć na rabat rzędu 20%.

Nie wiesz, jakie kosmetyki warto kupić? Wybrałyśmy 5 produktów do makijażu, których używamy na co dzień i bardzo je lubimy. Zobacz koniecznie!

1. Podkład Lasting Performance Max Factor

To bardzo trwały podkład, który tuszuje wszystkie niedoskonałości (a ma dość lekką formułę), bardzo długo utrzymuje się na skórze i daje efektu maski. Daje matowe wykończenie, nie zatyka porów i nie wysusza skóry.

2. Podkład do twarzy Liquid Control Eveline

Innowacyjny podkład nowej generacji, który dzięki płynnej, nietłustej i niezwykle lekkiej konsystencji zapewnia maksymalnie naturalny efekt „drugiej skóry”. Doskonale kryje i długotrwale matuje, idealnie wyrównuje koloryt i zapewniając rezultat udoskonalonej cery. To ulubiony podkład Julii Wieniawy :)

3. Pomada do brwi Bell

Jeden z najlepszych kosmetyków do makijażu brwi. Wodoodporna i matowa pomada daje pudrowe wykończenie. Idealnie wypełnia linię brwi i nadaje im odpowiedni kształt.

4. Podkład od twarzy Colorstay Revlon

Jeden z najpopularniejszych podkładów do twarzy, który zapewnia doskonałe krycie i matowe wykończenie. Składniki rozpraszające światło optycznie wygładzają skórę, a lotne silikony ułatwiają rozprowadzanie oraz zapewniają uczucie komfortu.

Podkład zawiera witaminy A i E, które wygładzają powierzchnię oraz chronią skórę przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznymi. Utrwala się w ciągu 60 sekund, nie ściera się i nie zostawia śladów.

