Kilka miesięcy temu polska marka kosmetyczna Wibo rozpoczęła kampanię promującą kosmetyki do makijażu. Twarzą akcji promocyjnej została znana aktorka o unikatowej urodzie - Weronika Książkiewicz. Obecnie możemy ją zobaczyć w wiosennej odsłonie kampanii promującej paletę cieni do powiek GO NUDE.

Wiosenne nowości od Wibo

W poprzednich sezonach marka współpracowała już ze znanymi twarzami min. z laureatką pierwszej edycji Top Model Pauliną Papierską czy Miss Polonia 2012 Pauliną Krupińską. W najnowszej kampanii marki udział wzięła Weronika Książkiewicz. Gwiazda promuje paletę cieni do powiek GO NUDE. To wyjątkowy produkt składający się z 12 kolorów. Dzięki niemu wykonasz makijaż smoky eyes. Sprawdzi się z pewnością w wielu wariantach makijażu: od klasycznego, czarnego smoky, przez fioletowe, grafitowe, aż do naturalnych - ciepło brązowych. Intensywnie kolory łatwo się blendują, pozwalając uzyskać zniewalający efekt.

Wśród najnowszych propozycji marki znajdziecie również kosmetyki do twarzy (rozświetlacze i palety do konturowania), ust (konturówki i szminki), oczu (tusze do rzęs i kredki do oczu) czy lakiery do paznokci - my jesteśmy w nich zakochane!

