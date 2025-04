Letni makijaż powinien być lekki i świetlisty. Dlatego w tym czasie warto zrezygnować z ciężkich podkładów, matowych cieni do powiek czy kosmetyków do konturowania twarzy. Warto zastąpić je produktami rozświetlającymi i zawierającymi drobinki odbijające światło.

Jakimi kosmetykami wykonać seksowny makijaż na lato?

Znacie kremy BB w poduszce? Nie? Koniecznie musicie to nadrobić! My nie rozstajemy się z nim od kilku miesięcy. Jest praktycznie niewidoczny, niezwykle lekki i pozostaje na skórze przez wiele godzin. Nie wyobrażacie sobie makijażu bez korektora pod oczami? Latem wybierajcie produkty rozświetlające.

W gorące dni utrapieniem większości kobiet jest błyszczenie w strefie T. W tym przypadku niestety nie obejdzie się bez pudru lub bibułek matujących. Jednak na policzki wystarczy rozświetlacz lub róż. Dzięki tym kosmetykom skóra będzie wyglądała na świeżą i wypoczętą.

Jeżeli chodzi o oczy to eksperymentujcie - tradycyjne kredki zamieńcie na kolorowe , jeden mocny akcent jest w stanie stworzyć cały makijaż. Wystarczy, że starannie pomalujecie rzęsy i gotowe. Jeżeli nie jesteście przekonane do tego rozwiązania, wybierzcie połyskujące cienie do powiek w kolorze nude. Stylowo i na czasie!

Jeżeli wybierasz się na randkę, pomaluj usta wyrazistą szminką, najlepiej różową. Jednak na co dzień wystarczy delikatny błyszczyk. Oczywiście jeszcze brwi - nigdy o nich nie zapominajcie. To wbrew pozorom bardzo ważny element makijażu, który potrafi dodać my charakteru.

