HYDRAIN 3 - płyn miceralny H2O, DERMEDIC, cena: ok. 14 zł. Oprócz tego, że idealnie zmywa makijaż i wszelkie zanieczyszczenia pozostawiając uczucie świeżości i czystości, to zmiękcza i utrzymuje nawilżenie warstwy rogowej skóry. Nie zatyka porów i nie pozostawia filmu na skórze a także nie podrażnia oczu.

Koloryzująca kremowo-żelowa pomada do brwi KA-BROW, Benefit Cosmetics. Wypełnia, nadaje kształt, strukturę i wyrazistość brwiom.

Masło do ust z olejem arganowym, różne zapachy, DeliaCosmetics, cena: ok. 6 zł.

Żel micelarny do mycia twarzy Dermo System, Delia Cosmetics, cena: ok. 5 zł. Hipoalergiczna formuła żelu od Delia Cosmetics sprawia, że produkt jest wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry twarzy i nie wysusza.

Tusz do rzęs Lash Sensational, Maybelline, cena: ok. 36 zł. Szczoteczka z wypustkami o różnej długości dociera nawet do najkrótszych i najcieńszych rzęs.

Płyn miceralny nawilżająco-rozświetlający z witaminą C, Lirene, cena: ok. 14 zł. Płyn dogłębnie oczyszcza i tonizuje skórę. Błękitna alga doskonale wygładza i głęboko nawilża. Acerola bogata w witaminę C, dodaje skórze blasku i energii. Kombinacja ekstraktu z miodu z D-Pantenolem łagodzi podrażnienia i przywraca komfort.

Błyszczyk do ust Glossed Over visual, Arbonne Cosmetics, cena: ok. 90 zł