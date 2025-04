Przed wami nowy cykl artykułów, w którym prezentujemy kosmetyki do makijażu dla różnych grup wiekowych czy problemów skórnych (alergie/cera trądzikowa). W każdym zestawieniu pojawi się 7 produktów: podkład/krem BB, korektor, puder, tusz do rzęs, coś do ust, produkt do policzków i kosmetyk do brwi. Czyli absolutne minimum, a jednocześnie wszystko, co potrzebne jest do wykonania pełnego makijażu. Dodamy jeszcze, że cena wszystkich kosmetyków nie przekracza 99 złotych. Na pierwszy ogień coś dla 30-latek.

7 kosmetyków do makijażu dla 30-latek

Cera w tym wieku najczęściej pozbawiona jest większych niedoskonałości. Brakuje jej za to rozświetlenia. Jej najlepszym przyjacielem jest korektor likwidujący cienie pod oczami (nadmiar pracy i niedospanie robi swoje).

Do każdej kosmetyczki musiałyśmy też wybrać jeden produkt do konturowania - w tym wypadku postawiłyśmy na bronzer z drobinkami. Podejrzewamy, że większość 30-latek lubi podkreślać usta - zrezygnowałyśmy więc z banalnego błyszczyka i wybrałyśmy kultową szminkę Celia, która podkreśla i wydobywa naturalny kolor ust.

