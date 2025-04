Tłusta cera jest niestety najbardziej problematyczna! Błyszczy się, ma szarawy odcień i rozszerzone pory. Jej dodatkowym minusem jest szybkie rogowacenie naskórka. Najczęściej jest objawem zaburzonej gospodarki hormonalnej, a mitem jest, że dotyczy jedynie młodzieży. Jak wynika z badań, zmagają się z nią nawet kobiety po 40-stce.

Jak dbać o tłustą cerę?

Najważniejsze jest odpowiednie oczyszczanie - najlepiej sprawdzi się delikatny tonik lub płyn micelarny, który oczyści skórę z zanieczyszczeń. Pamiętaj również, żeby unikać ciężkich kremów! Stosuj jedynie delikatne emulsje, które dobrze nawilżą i zmatowią. Wieczorem wklepuj kremy z kwasami. Przy cerze tłustej najlepiej sprawdzi się produkt z kwasem salicylowym. Dodatkowo miej zawsze przy sobie bibułki matujące i wodę termalną - będą ratunkiem, kiedy skóra zacznie się błyszczeć.

Jeżeli szukasz sprawdzonych kosmetyków do pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej koniecznie zajrzyj do naszej galerii. Znajdziesz w niej płyny do demakijażu, toniki oczyszczające, kremy nawilżające, maseczki, a nawet kosmetyki koloryzujące.

