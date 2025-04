Piękna po 40-stce, to slogan, który słyszymy na każdym kroku. Jednak nie ma się co oszukiwać, że po 40 roku życia widać już oznaki upływającego czasu. W tym wieku gwałtownie spada poziom hormonów (także estrogenów), które mają wpływ na wygląd skóry. W konsekwencji staje się ona sucha, mało elastyczna i pojawiają się na niej zmarszczki.

Jak dbać o skórę po 40-stce?

Wygląd kobiet po 40-stce jest w dużej mierze odzwierciedleniem dotychczasowego trybu życia. Oczywiście nie da się zapobiec procesom starzenia się skóry, ale zawsze można spowolnić ten proces i zminimalizować jego efekty. Oczywiście bardzo ważna jest codzienna pielęgnacja, ale warto zadbać o skórę również od środka. Zalecamy rezygnację z palenia papierosów, włączenie do diety dużej ilości warzyw i owoców, picie min. 1,5 litra wody dziennie i regularną aktywność fizyczną.

Po 40-stce do codziennej pielęgnacji należy włączyć produkty przeciwzmarszczkowe. W kosmetykach powinny znaleźć się peptydy, witamina E i C, koenzym Q10, flawonoidy, kwas hialuronowy i retinol. Krem na dzień powinien zawierać również wysoki filtr przeciwsłoneczny. Do oczyszczania twarzy najlepsze będą delikatne pianki, które dodatkowo nawilżą skórę. Niezbędne będzie również systematyczne złuszczanie naskórka. Peeling pomaga w walce z przebarwieniami, bliznami i spłyca zmarszczki. W tym wieku wiele kobiet decyduje się na wizytę u lekarza medycyny estetycznej. Wytwarzanie kolagenu i elastyny pobudzi mikrodermabrazja, laser frakcyjny oraz zabiegi emitujące fale radiowe.

