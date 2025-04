Halloween to idealny moment, aby znów poczuć się jak księżniczka! Szczególnie, że kosmetyczne marki naprawdę nas rozpieszczają - właśnie pojawiła się kolekcja sztucznych rzęs inspirowanych postaciami z bajek Disneya. Która z nas nie marzyła o dużych, błyszczących oczach, takich jakie miała Arielka?

Reklama

Kosmetyki inspirowane bajkami to nasz hit!

Sztuczne rzęsy to za mało? Brytyjska marka Elf wypuściła linię kasetek cieni, broznerów i błyszczyków, którymi możesz wyczarować makijaż ulubionej bohaterki. Doskonały i prosty pomysł na halloweenowy look! Dla tych z Was, które tylko dyskretnie chcą pamiętać o bajkach z dzieciństwa, polecamy balsamy do ust Lip Smacker.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Bosko pachnące kosmetyki do kąpieli

Kosmetyki, które odmienią halloweenowy look!

Kosmetyki z dynią nie tylko na Halloween