19 czerwca w warszawskim Klubie Bankowca odbyła się konferencja prasowa marki DERMIKA, na której zaprezentowano dwie nowe linie kosmetyków przeciwzmarszczkowych. W linii DERMIKA IN-TENSE - składającej się z wygładzającego kremu przeciwzmarszczkowego na dzień, ujędrniającego kremu przeciwzmarszczkowego na noc i wygładzającego kremu-żelu pod oczy - po raz pierwszy zastosowano kosmetyczny kinesiotaping. Natomiast linia BEAUTY EXPRESS, stosowana w salonach kosmetycznych, to kremy, w których po raz pierwszy wykorzystano nowatorski program 3-poziomowej redukcji zmarszczek ekspresyjnych.

Podczas konferencji prasowej o rewolucyjnych technologiach zastosowanych w nowych kosmetykach opowiedzieli przedstawiciele marki DERMIKA: Łukasz Pyzioł - dyrektor Działu Nauki, Badań i Rozwoju, Michał Drozd - Marketing Manager marki oraz Magdalena Kalinowska Brand Manager marki.

Kinesiotapingiem w kremie nazwaliśmy nowoczesne rozwiązanie, którym zainspirowaliśmy się badając fenomen taśm do kinesiotapingu w sporcie. Polega ono na połączeniu dwóch biopolimerów naturalnego pochodzenia w splątaną sieć, co daje dodatkową korzyść, ponieważ sieć ta jest bardzo elastyczna i trwała. Oddziałuje na skórę także podczas ruchu i mimiki -

O rewelacyjnych efektach zabiegów w salonach SPA z użyciem kosmetyków

Beauty Express mówiła Magdalena Kalinowska, Brand Manager marki DERMIKA:

Zabieg Beauty Express jest zabiegiem wyjątkowym z kilku powodów. Po pierwsze jest to zabieg bankietowy, czyli przed wielkim wyjściem. Rzadko firmy kosmetyczne oferują zabieg, który jest efektywny już po jednej aplikacji, czyli po jednej wizycie w salonie kosmetyczny. Po drugie jest to zasługa bardzo innowacyjnych produktów, które wchodzą w skład tego zabiegu. Począwszy od etapu eksfoliacji skóry, kiedy działamy produktem posiadającym specjalny nośnik tlenu, poprzez produkty, które działają na zmarszczki mimiczne, redukując je aż na trzech poziomach. Do tej pory w kosmetologii tego nie robiono. Idealnym dopełnieniem tej profesjonalnej kuracji są produkty do pielęgnacji domowej.

