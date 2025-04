Dobrze wiecie, że uwielbiamy róże, rozświetlacze i bronzery do twarzy. Te w sztyftach skradły nasze serca! Powodów na to, że są genialne są trzy - po pierwsze są hypoalergiczne, po drugie ich aplikacja jest szybka i banalnie prosta, po trzecie dają piękny, naturalny efekt. Zobaczcie jak wykonać nimi codzienny makijaż!

Jak wykonać makijaż w stylu Marceliny Zawadzkiej?

1. Twarz

Makijaż rozpocznij od nałożenia na twarz bazy, wygładzi powierzchnię skóry, przygotuje ją na kolejne produkty i przedłuży ich trwałość. By wyretuszować różne mankamenty cery, zastosuj wielozadaniowy korektor - kolorem zielonym ukryj zaczerwienienia i popękane naczynka, różowym zamaskuj miejsca, gdzie cera wygląda na szarą i zmęczoną, odcieniami beżowymi ukryj niedoskonałości. Następnie podkładem (w tym wypadku Hypoallergenic Blend Stick Make­up) wyrównaj koloryt skóry i podkreśl swoją letnią opaleniznę. Odcień podkładu dopasuj do cery po lecie. Cienie pod oczami i drobne zmarszczki zamaskuj płynnym korektorem. Następnie na miejsce nad szczytami kości policzkowych, grzbiet nosa, łuk kupidyna i w kącikach oczu użyj rozświetlacza w sztyfcie. Wykonturuj twarz. Ruch pędzla poprowadź pod skosem od zewnętrznej strony twarzy. Możesz też do tego wykorzystać opuszki palców. Na szczyty kości policzkowych nałóż odrobinę modelującego różu.

2. Oczy

Wymodeluj brwi. Najpierw szczoteczką nałóż na brwi wosk i nadaj im odpowiedni kształt - wyczesz je ku górze i nadaj kształt symetrycznych łuków. Następnie cieniem zarysuj i podkreśl linię oraz ich kolor, by dały twojej twarzy wyrazistą oprawę. Na całej górnej powiece rozprowadź cień Shimmering Sands nr 1. Następnie na linii rzęs narysuj kreskę cieniem w kredce Waterproof Stick Eyeshadow nr 12, a cień Shimmering Sands nr 5 rozprowadź do linii załamania powieki. Następnie rozetrzyj i zblenduj obydwa odcienie, by uzyskać efekt rozmycia. Dolną powiekę przy linii rzęs podkreśl cieniem Waterproof Stick Eyeshadow nr 4 i także delikatnie go rozetrzyj. Na koniec dokładnie wytuszuj rzęsy mascarą.

3. Usta

Usta pomaluj trwałym tintem (kolor nr 4). By uzyskać efekt naturalnego koloru, wklep go w wargi palcami. Dla efektu nawilżonych i wydatnych ust użyj pomadki regenerującej.

4. Paznokcie

Do dziennego manicure użyj lakieru Long Lasting Nail Enamel nr 10. Oryginalny, ale stonowany kolor, doda ci klasy. Na wieczór pomaluj je zaś odcieniem mocnej kawy - Long Lasting Nail Enamel nr 9.

W naszej galerii znajdziecie wybrane przez nas produkty do makijażu z hypoalergicznej linii marki Bell. Znalazłyście coś dla siebie?