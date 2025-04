Wrażliwa skóra to coraz częstszy problem, z którym musimy się zmagać. Przed użyciem danego kosmetyku zastanowimy się wiele razy czy aby na pewno nam nie zaszkodzi, nie wywoła niechcianego uczulenia. Z tym dylematem nie jesteśmy jednak same, bo aż 80% kobiet skarży się na problemy z nadwrażliwością skóry i skłonnością do alergii, a wszystko m.in. przez wzmożone zanieczyszczenia czy modyfikowaną żywność. Największym problemem staje się jednak nasza twarz, bo mając skórę wrażliwą musimy rezygnować z makijażu. Przynajmniej tak nam się wydaje. My obalamy ten mit i prezentujemy specjalną kolekcję kosmetyków hipoalergicznych BELL HYPOAlergenic stworzonych przez markę BELL.

W pogoni za trendami

Marka BELL to uznany producent i dystrybutor kosmetyków kolorowych oferujący produkty wysokiej jakości w przystępnych cenach (nawet ich opakowania produkowane są samodzielnie przez BELL). To także marka, która ceni sobie najnowsze trendy, dlatego stara się skrupulatnie za nimi podążać i zawsze prezentować swoim klientkom produkty, które stają się największymi hitami makijażowymi. W 2015 roku, jako pierwszy polski producent wprowadził innowacyjną linię hipoalergicznych kosmetyków do pełnego makijażu BELL HYPOAlergenic, którego ambasadorką została Marcelina Zawadzka, modelka z tytułem Miss Polonia 2011.

Piękno i wyjątkowość

Modelka, a od niedawna prowadząca program śniadaniowy "Pytanie na śniadanie", znana dobrze wszystkim z programów takich jak: "Przygarnij mnie" (TVP 2), "Dancing with the Stars - taniec z gwiazdami" (Polsat) czy "Dendżer" (TVN Turbo) została pierwszą w historii marki BELL ambasadorką kosmetyków BELL HYPOAlergenic.

- Od dawna poszukiwaliśmy ambasadorki dla marki Bell HYPOAllergenic. Szukaliśmy osoby o życzliwym usposobieniu, wrażliwości społecznej i o wyjątkowej urodzie - mówi Ewelina Sobótka, brand manager Bell. Wartości te idealnie łączy i reprezentuje właśnie Marcelina Zawadzka – dodaje.

100% bezpieczeństwa

Linia kosmetyków BELL HYPOAlergenic to pełna oferta produktów potrzebnych do makijażu dla skóry wrażliwej. Swoim klientkom oferuje bezzapachowe kosmetyki zawierające: witaminy, naturalny wosk oraz oleje roślinne.

Wszystkie z produktów zostały przebadane dermatologicznie, a te do oczu również przez lekarza okulistę. Daje to gwarancję bezpieczeństwa w stosowaniu, a także uczucie komfortu użytkowniczkom.

Makijaż z BELL

Kosmetyki BELL HYPOAlergenic to produkty przeznaczone do pełnego makijażu twarzy oraz manicure paznokci. Znajdziemy tu m.in.: bazy, podkłady, pomadki czy mascary, ale to tylko część, poniżej pełna oferta produktów.

Twarz - gładka i nawilżona skóra to podstawa idealnego makijażu. Dlatego nie daj się czynnikom atmosferycznym czy klimatyzowanym pomieszczeniom, które sprawiają, że twoja skóra traci swój blask i sięgnij po kosmetyki z linii HYPOAllergenic, które przywrócą wrażliwej skórze zdrowy i promienny wygląd.

By wykonać perfekcyjny makijaż, nałożyć lekką bazę matującą i wygładzającą.

Następnie zastosuj jeden z podkładów z serii HYPOAllergenic. Możesz użyć HYPOAllergenic Lightening Make-up. Zawiera ekstrakt z pestek dyni i wodę morską, które wykazują działanie łagodzące. Formuła wzbogacona o pigmenty perłowe rozświetla cerę.

Całość wykończ pudrem utrwalającym makijaż. Pigmety w pudrach z serii HYPOAllergenic zostały poddane specjalnemu procesowi otoczkowania estrami oleju jojoba, dzięki czemu ich aplikcja jest kremowa. Dodatkowo możesz musnąć twarz jednym z rozświetlaczy z serii Bell HYPOAllergenic, które dzięki zawartości perłowych pigmentów nadają skórze blasku.

Po dniu pełnym wrażeń warto pamiętać o oczyszczeniu twarzy. Hypoalergiczny żel oraz płyn dwufazowy dokładnie usuwają makijaż, a płyn micelarny dodatkowo przywraca skórze naturalne pH. Lekka konsystencja produktów nawilża, odświeża i idealnie oczyszcza sprawiając, że skóra pozostaje przyjemnie miękka w dotyku.

Oczy - godziny spędzone przed komputerem, soczewki i zanieczyszczenia, powodujące nadwrażliwość, dlatego marka BELL przygotowała kosmetyki przeznaczone dla wyjątkowo wrażliwej skóry wokół nich, które zawierają składniki odżywcze, pielęgnujące delikatny naskórek i zapewniające trwały efekt.

Korektory: rozświetlający lub korygujący, maskują cienie, rozjaśniają i optycznie wygładzają skórę wokół oczu. Rozświetlający korektor HYPOAllergenic Liquid Eye Concealer zawiera glicerynę, która dzięki właściwościom nawilżającym, zmiękcza i wygładza zmęczoną skórę pod oczami.

Baza HYPOAllergenic Liquid Eyeshadow Base wzmacnia kolor cieni do powiek, zapobiega obsypywaniu i przedłuża ich trwałość.

Cienie do powiek podkreślają piękno spojrzenia na wiele godzin. W cieniach HYPOAllergenic Eyeshadow zastosowano dodatkowo specjalną technikę otoczkowania pigmentów estrami oleju jojoba, które nadają cieniom kremową konsystencję.

Eyelinery podkreślą oczy i wydobędą ich zniewalający kształt. Zawarte w formule HYPOAllergenic Liquid Eyeliner guma ksantanowa i naturalna glinka dają temu kosmetykowi unikalną strukturę, która zapewnia równomierne rozprowadzenie koloru.

Mascara efektownie wzmocni głębię spojrzenia. Zawarty w HYPOAllergenic Curling Mascara olej arganowy pielęgnuje rzęsy. Także wosk pszczeli, oliwa z oliwek i panthenol znajdujące się w składzie HYPOAllergenic Thickening Mascara wspomagają pielęgnację rzęs.

Usta - delikatna skóra ust jest wyjątkowo narażona na podrażnienia i przesuszanie. Niekorzystne warunki atmosferyczne, nagłe zmiany temperatur, a nawet miejskie zanieczyszczenia.

Hypoalergiczny balsam regenerujący HYPOallergenic Regeneration Lip Balm zawiera wyciąg z aloesu, który łagodzi i regeneruje spierzchniętą skórę ust, a także filtr UVB, który chroni przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.

Hypoalergiczna konturówka do ust HYPOAllergenic Lip Liner zapewnia precyzyjny obrys i idealne wykończenie makijażu. Dzięki lanolinie, usta zostają nawilżone, a specjalne polimery poprawiają przyczepność i zwiększają trwałość koloru. Pomadki o kremowej i lekkiej konsystencji gwarantują równomierną i szybką aplikację.

Z kolei błyszczyk HYPOallergenic Shiny Lip Gloss nada ustom zmysłowy blask i wygładzi je. Koktajl zmysłowych barw przyprawia o zawrót głowy!

Paznokcie - dłonie zasługują na szczególną pielęgnację. Właścicielki nawet najbardziej delikatnych paznokci. Lakiery HYPOAllergenic Long Lasting Nail Enamel i HYPOAllergenic French Nail Enamel mają wyjątkową formułę przepuszczającą powietrze, która pozwala na dotlenienie płytki paznokcia. Produkty do pielęgnacji i wzmacniania paznokci z linii HYPOAllergenic zawierają m.in. komórki macierzyste z liści róży alpejskiej, olej arganowy, olej Inca Inchi oraz witaminy, które chronią płytkę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz odżywiają słabe i kruche paznokcie, które teraz będą rosły mocne i zdrowe!