Marka bareMinerals pochodzi z San Francisco i jest ekspertem w dziedzinie kosmetyków mineralnych. Oferuje produkty, które nie tylko upiększają, lecz także dobroczynnie wpływają na skórę. Znajdziecie tu głównie podkłady i pudry, róże i bronzery, tusze i cienie do powiek oraz szminki i błyszczyki. BareMinerals to również akcesoria do makijażu - pędzle i gąbeczki.

Kosmetyki bareMinerals to długotrwałe krycie, lekka, kremowa, pozwalająca skórze oddychać konsystencja, intensywne, stapiające się ze skórą pigmenty oraz ochrona przed szerokim zakresem promieniowania UVA/UVB. Od lutego marka dostępna jest w perfumeriach Sephora.

