Jeśli tani produkt polecają makijażystki, blogerki czy influencerki to można być niemal pewnym, że jest to szczera recenzja. Przekonałyśmy się na własnych pędzlach, że to pozornie zwykłe mydło działa cuda!

Jeśli na co dzień malujesz się kosmetykami kolorowymi i używasz gąbki beauty blender lub podobnej to wiesz, że po każdorazowym użyciu taki produkt należy dobrze wymyć. Istnieją triki z wkładaniem gąbeczki do mikrofalówki, ale chyba zgodzisz się z nami, że każde akcesorium, które ma kontakt z cerą, powinno być dokładnie umyte. To tyczy się także pędzli.

Do tej pory niekwestionowanym hitem makijażystek był olejek pod prysznic Isany za ok. 5 zł, który zamiast do higieny ciała, stosują (my zresztą też) do higieny pędzli i beauty blendera. Sprawdza się świetnie, ale ma minus - oleista konsystencja pozostawia ślady na blacie, umywalce, a opakowanie pozostawia wiele do życzenia. Jak dobrze, że odkryłyśmy jego zamiennik - mydło Protex!

Mydło Protex za 3 zł to hit Instagrama

Tak, to nie żart. Mydło, które dostaniesz niemal w każdym supermarkecie i drogerii, które kosztuje od 1,50 do 3,50 zł (w zależności od wersji), to najlepszy produkt do mycia beauty blendera i pędzli do makijażu. Wystarczy potrzeć o nie włosiem pędzla czy gąbki i obserwować, jak mydełko rozpuszcza kosmetyki - nawet te najbardziej trwałe, jak podkłady kamuflujące czy cienie foliowe. Ale to nie wszystko!

Kosmetyczny hit z Instagrama świetnie dopiera również plamy z podkładu, co przetestowałyśmy osobiście. Nawet te, które nie są pierwszej świeżości! Warto używać go do zapierania plam - zazwyczaj mydła odplamiające są drogie i nie tak uniwersalne, jak mydełko Protex w kostce.

Występuje ono w kilku rodzajach:

Protex Vitamin E,

Protex Cream,

Protex Fresh,

Protex Herbal,

Protex Ultra.

Ważne: nie stosowałyśmy mydła Protex (ani innego produktu tej marki) do demakijażu twarzy - jeśli masz doświadczenia w tej kwestii na ten temat, podziel się nim w komentarzu.

