Nie masz jeszcze korektora pod oczy? Zmień to! Ten kosmetyk powinien się znaleźć w każdej kosmetyczce. Możesz go użyć do korygującego makijażu całej twarzy, ale przede wszystkim przyda ci się do ukrycia ciemnych kręgów pod oczami i zmarszczek.

Reklama

Korektor pod oczy może mieć postać emulsji lub miękkiej kredki w kolorze cielistym. Odcień, podobnie jak w wypadku fluidu, dobiera się do karnacji. Pamiętaj, że kosmetyk pod oczy stosujemy po aplikacji podkładu.

Wybór redakcji: najlepsze korektory maskujące cienie pod oczami

Jak nakładać korektor po oczy?

Kilka niewielkich porcji kosmetyku nałóż na skórę pod oczami, ale nie w granicach ciemnej "podkówki", a na nieco większej powierzchni. Retuszowany obszar powinien przypominać trójkąt (nie krąg!) sięgający wierzchołkiem centymetr lub nieco więcej poniżej granicy ciemnego półkola pod dolną powieką; Nałożony korektor bardzo delikatnie wklepuj opuszkami palców (lub syntetycznym pędzelkiem albo zaokrągloną gąbeczką). Nie trzyj, bo podrażnisz skórę i efekt będzie odwrotny do zamierzonego! Pamiętaj, by starannie dopracować granicę między korektorem a podkładem. Zaaplikuj odrobinę korektora w wewnętrzny kącik oka – często jest ciemny z powodu prześwitujących naczyń krwionośnych, a także w zewnętrzny kącik – u wielu osób bywa zaczerwieniony. W ten sposób skóra okalająca oczy odzyska świetlistość, spojrzenie będzie podkreślone, a cała twarz będzie wyglądać na wypoczętą.

Zobacz także:

Reklama

Jak prawidłowo wykonać makijaż korekcyjny?

Jak usunąć worki pod oczami