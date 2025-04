TikTok to obecnie najpopularniejsza platforma społecznościowa. Chociaż najbardziej modny jest wśród młodych pokoleń, dzięki różnorodności treści przyciąga użytkowników w każdym wieku. Kilkusekundowe filmy uczą, bawią i inspirują każdego. Znajdziemy tam m.in. szybki, proste i pyszne przepisy na obiad, modowe triki oraz takie, które ułatwiają nam życie codzienne. Ale przede wszystkim, Tiktok to prawdziwe królestwo dla pasjonatów świata beauty. Jest pełen treści dotyczących pielęgnacji skóry, włosów, sztuczek w makijażu i rekomendacji kosmetyków od doświadczonych wizażystów, fryzjerów i blogerów. Na platformie codziennie pojawiają się trendy, które mają uprościć i udoskonalić naszą rutynę. I chociaż sprawdzenie ich na sobie jest kuszące — radzimy zachować ostrożność w testach, szczególnie, jeśli chodzi o te związane z pielęgnacją skóry. Nie wszystkie nowatorskie triki polecane przez społeczność aplikacji będą dla nas przyjazne. Przykład? Slugging, czyli smarowanie twarzy wazeliną, jeden z najpopularniejszych trendów na TikToku ostatnich miesięcy. Na udostępnianych filmach efekty są zachwycające, jednak powinny go unikać osoby z cerą trądzikową, ponieważ może nasilić problem.

Reklama

Co innego, gdy chodzi o sztuczki w makijażu — te są bardziej bezpiecznie i ryzykujemy jedynie nieudanym make-upem. Trzeba przyznać, że dziewczyny są mistrzyniami w ich wymyślaniu. W ostatnich miesiącach hitem były m.in. makijaż ust gym lips, makijaż rainbow under eye i podkreślanie rzęs wazeliną. Wszystkie z nich dają świetne efekty i nie potrzebujemy do nich specjalnych kosmetyków, po które musimy zapisywać się na listę oczekujących.

W ostatnich dniach, aplikację szturmem zdobywa kolejny makijażowy trik — „niewidoczny eyeliner”. Okazuje się, że korektor, którym do tej przykrywałyśmy wypryski i cienie pod oczami, może zrobić o wiele więcej — możemy nim wykonać piękną, jasną kreskę, która sprawi, że spojrzenie będzie bardziej świeże, a oko bardziej otwarte. Sztuczką, jako pierwsza podzieliła się wizażystka May Ahktar @maytahmi. Zobaczcie, jak to robi:

Jak zrobić kreskę na powiece korektorem do twarzy?

Kluczem do uzyskania najlepszego efektu jest dobranie odpowiedniego odcienia korektora — musi być niewiele jaśniejszy od koloru skóry. Płaskim, małym pędzlem do eyelinera, narysuj dwie skrzydlate kreski — jedną od dołu, drugą od góry i połącz je ze sobą. Ważne, żeby pozostawić między nimi przestrzeń. Na samym końcu pędzelkiem delikatnie rozmyj kontury linii. Alternatywnie, zamiast korektora możesz wykorzystywać również cień do powiek w odcieniach nude lub jasną kreskę do oczu.

Czytaj także:

Prosty, szybki i tani trik z TikToka na gładkie włosy. Ten produkt na pewno masz w kuchni

Podkład w wodzie - dzięki tej technice z TikToka, makijaż wytrzyma nawet największe upały

Reklama

Wykorzystaj nasz kod rabatowy eZebra, aby jeszcze taniej kupić kosmetyki, dzięki którym zawsze stworzysz najmodniejszy makijaż!