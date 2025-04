TikTok każdego dnia dostarcza nam kolejny, kreatywny beauty trik, który ma udoskonalić nasz makijaż i codzienną pielęgnację. Niektóre z nich są tak genialne, że żałujemy, że odkryłyśmy je dopiero teraz, inne — już nie tak bardzo i lepiej podchodzić do nich z rezerwą. Dzięki aplikacji dowiedziałyśmy się na przykład, jak szybko zrobić perfekcyjną jaskółkę na oku, jak wygładzić włosy przy pomocy folii aluminiowej oraz jak powiększyć oko korektorem, który do tej pory wykorzystywałyśmy do ukrycia niedoskonałości.

Przewijając TikToka szybko można się zorientować, że dziewczyny mają obsesję na punkcie pulchnych i podkreślonych ust, więc wymyślają różne sztuczki, dzięki którym, wargi będą bardziej wyraziste. W ostatnim czasie głośno było o makijażu gym lips, który wymyśliła nowojorska wizażystka i influencerka Kelli Anna Sewell.

Co jednak gdy marzysz o pełniejszych, bardziej soczystych ustach, niż te, którymi obdarzyła cię matka natura, ale męczy cię ciągłe nakładanie kredki, nie chcesz robić makijażu permanentnego i korzystać z bardziej inwazyjnych metod? TikTokerki i z tym sprytnie sobie poradziły — aby wyczarować piękny kontur, używają samoopalacza.

Za rozpowszechnienie trendu odpowiedzialna jest kosmetyczna influencerka @gwmakeup. W zamieszczonym tutorialu użyła szybkoschnącą piankę samoopalającą St. Tropez Self Tan Express Bronzing Mousse. Film wyświetliło miliony osób, i jak możemy przeczytać w komentarzach — ten trik naprawdę działa!

Jak konturować usta samoopalaczem?

Podczas aplikacji samoopalacza usta powinny być czyste i suche. Na bieżąco koryguj też błędy (np. gdy wyjdziesz poza kontur), w przeciwnym razie powstaną nieestetyczne plamy.

Krok po kroku, jak podkreślić usta samoopalaczem:

Umieść niewielką ilość samoopalacza w misce lub na spodku. Zanurz w nim cienki pędzelek przeznaczany do konturowania ust i delikatnymi pociągnięciami obrysuj dokładnie wargi. Pozostaw kosmetyk na ustach na kilka godzin lub na całą noc. Jeśli testujesz nowy produkt lub nie jesteś przekonana, co do efektu, przy pierwszej próbie zmniejsz czas oczekiwania i usuń go po ok. 3 godzinach. Na sam koniec przetrzyj usta wacikiem nasączonym płynem micelarnym.

Wskazówka: dzień wcześniej warto zrobić peeling oraz nałożyć odżywczą maseczkę, np. grubą warstwę miodu. Usta będą gładkie i miękkie, a sam kosmetyk lepiej zadziała.

