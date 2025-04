Konturowanie na mokro pozwala optycznie wyszczuplić twarz i uwydatnić rysy - zwęzić optycznie nos, skorygować kształt czoła czy złagodzić linię podbródka.

Do jego wykonania potrzebne są kosmetyki o płynnej, kremowej konsystencji oraz gąbka do makijażu lub pędzle do blendowania o gęstym włosiu.

Konturowanie na mokro pozwala uniknąć nieestetycznych plam na twarzy, co przy konturowaniu na sucho zdarza się dość często - sypkie konsystencje o wiele trudniej się rozciera i blenduje - te kremowe można rozcierać do tej pory, aż idealnie stopią się ze skórą. Co to oznacza? O wiele łatwiej jest uzyskać naturalne przejście między poszczególnymi kosmetykami i kolorami.

Kolejnym plusem jest to, że jeśli makijaż wykonany płynnymi produktami zostanie odpowiednio utrwalony, potrafi w nienagannym stanie wytrzymać do kilkunastu godzin.

Niestety, ten rodzaj konturowania twarzy ma też wady. Po pierwsze, wymaga sporej precyzji - namalowanie kresek w odpowiednich miejscach i staranne ich roztarcie, jest trudniejsze niż muśnięcie policzków sypkim produktem. Po drugie, jest pracochłonne - każdy etap zabiera sporo czasu.

Uwaga! Z konturowaniem na mokro łatwo przesadzić. Oczywiste jest to, że im więcej kosmetyków nałożysz, tym mocniejszy uzyskasz makijaż. Łatwo jednak przekroczyć granicę i sprawić, że twarz będzie wyglądała sztucznie, a tym samym nieatrakcyjnie.

Krok po kroku podpowiadamy, jak wykonać konturowanie na mokro.

1. Baza

Na stonizowaną i nawilżoną skórę twarzy, nałóż bazę pod makijaż. Nie tylko sprawi, że makijaż będzie dłużej się trzymał, ale również ułatwi aplikację podkładu i pozostałych kremowych kosmetyków - będą lepiej się rozprowadzały.

W zależności od rodzaju skóry i efektu, jaki chcesz uzyskać podczas konturowania na mokro, sięgnij po bazę rozświetlającą, matującą lub korygującą zaczerwienienia.

Nasza rada: jeśli masz skórę tłustą lub mieszaną, przed nałożeniem bazy zaaplikuj tylko serum (nie stosuj już kremu do twarzy).

2. Podkład

Nałóż podkład. Pamiętaj o takich newralgicznych miejscach, takich jak linia szczęki i podbródek - aby uzyskać naturalny efekt, przeciągnij podkład aż na szyję i postaraj się, aby kolor idealnie stopił się z kolorem skóry.

Podkład nakładaj zwilżoną gąbką do makijażu - efekt będzie najbardziej naturalny (podkład nakładany palcami może się wyświecać przy nakładaniu kolejnych warstw kosmetyków - ten trik sprawdza się tylko wtedy, jeśli na twarz nakładasz sam fluid).

3. Korektor

Do konturowania na mokro potrzebne są 2 korektory (oba w płynie): rozświetlający i kryjący. Kryjącym zakamuflujesz wszelkie niedoskonałości i zaczerwienienia.

Do rozświetlenia twarzy użyj korektora, który będzie o ton jaśniejszy od koloru podkładu. Nałóż go pod oczy, wzdłuż nosa, środek brody i środek czoła (tak, jak na zdjęciu poniżej).

Korektor zblenduj z podkładem za pomocą małego pędzla o zbitym włosiu - granice przechodzenia kolorów nie powinny być widoczne. Pamiętaj, im mniejszy pędzel, tym bardziej precyzyjne konturowanie.

fot. Adobe Stock, Impact Photography

4. Bronzer

Bronzer do konturowania na mokro powinien być matowy, o chłodnym odcieniu i o 2 tony ciemniejszy od podkładu. Nałóż go pod kości policzkowe - narysuj prostą, grubą linię i rozetrzyj pędzlem ku górze.

Bronzer nałóż w miejscach, które chcesz skorygować - po bokach czoła, na linii szczęki lub tuż pod nią. Pamiętaj, tam gdzie nakładasz bronzer wyszczuplasz i nieco „chowasz" tę część twarzy.

Wygodnym bronzerem do konturowania na mokro, będzie ten w sztyfcie.

fot. Adobe Stock, Impact Photography

5. Róż

Róż pozwala ożywić twarz i dodać jej promiennego wyglądu. Uśmiechnij się! Róż nakładaj na najbardziej wystające części policzków.

Warto pamiętać, że róż do konturowania na mokro wcale nie musi być różowy - powinien być dobrany do karnacji i... pory roku. Wiosną i latem lepiej sprawdzają się kolory opierające się na brzoskwiniowych i koralowych tonach, a zimą wszystkie te z domieszką różu.

Jak dobrać róż do karnacji?

6. Rozświetlacz

Mimo że użyłaś już korektora rozświetlającego, czas na dodatkowy blask. Sięgnij po ulubiony rozświetlacz (tu również sprawdzi się ten w formie sztyftu) i podkreśl nim kości policzkowe, łuk brwiowy, łuk kupidyna i czubek nosa. Makijaż zyska wielowymiarowe, seksowne wykończenie.

7. Puder

Kremowe i płynne konsystencje produktów do makijażu warto utrwalić. Możesz sięgnąć po utrwalacz w sprayu (niestety, może zapychać pory, więc nie sprawdzi się przy cerach problematycznych) albo sięgnąć po puder transparentny. Nałóż go w niewielkiej ilości, szerokim puchatym pędzlem.

fot. Adobe Stock, Impact Photography

W każdej drogerii i perfumerii możesz kupić gotowy zestaw do konturowania twarzy na mokro. Bardzo popularne są te od marki Sleek, NYX, Golden Rose czy Make Up Revolution.

Zestawy do konturowania na mokro zawierają korektory i bronzery, czasami rozświetlacz - najczęściej komponowane są po 3, 6, 9 lub 12 odcieni. Kosztują od 25 do 75 zł. Róż należy dokupić oddzielnie.

