Jeszcze kilka lat temu konturowanie było pilnie strzeżoną techniką, zarezerwowaną dla modelek i artystów. Dziś jest podstawą codziennego make-upu większości z nas. Konturowanie to sztuka modelowania twarzy za pomocą bronzera, rozświetlacza i różu. Odpowiednio umiejscowione mogą zdziałać cuda — poprawią owal, podniosą policzki, wyrzeźbią kości policzkowe lub zmniejszą czoło, jeśli będzie taka potrzeba. Opanowanie umiejętności konturowania wymaga czasu i fachowego oka, ale niech cię to nie zniechęca, to jest do zrobienia. Mamy dla ciebie kilka przydatnych wskazówek, które ci w tym pomogą.

Konturowanie powinno być wykonane na twarzy już wstępnie przygotowanej - zacznij od nałożenia kremu nawilżającego, następnie podkładu lub kremu BB i korektora pod oczy. Jeśli chcesz przedłużyć trwałość makijażu, przed aplikacją podkładu rozprowadź cienką warstwę bazy. Przyda się również fixer, który wszystko scali.

Do konturowania twarzy potrzebne są 3 kosmetyki: bronzer, róż, rozświetlacz.

Konturowanie twarzy - kolejność nakładania kosmetyków

Matowy bronzer dobrany do swojej karnacji nałóż na części twarzy, które chcesz skorygować i na które w naturalny sposób pada cień - najlepiej sprawdza się pod kośćmi policzkowymi, na szyi, wzdłuż skrzydełek nosa i po bokach czoła.

, aby uwypuklić najbardziej wystające części twarzy - kości policzkowe, podbródek, łuk brwiowy, skrzydełka nosa. To miejsca, które naturalnie odbijają światło. Róż nałóż na najbardziej wystające miejsca na policzkach - wystarczy, że mocno się uśmiechniesz, a będziesz wiedziała dokładnie gdzie. Możesz również wypróbować metodę "L", którą podzieliły się dziewczyny na TikToku.

Metoda „L”: dzięki tej prostej sztuczce, za każdym razem uzyskasz idealny rumieniec na policzkach

Pamiętaj, że linie między poszczególnymi kosmetykami powinny być bardzo płynne, tak aby granica między nimi była nie do odróżnienia. Idealnie wykonane konturowanie musi być dobrane do kształtu twarzy. Rysunek poniżej pokazuje dokładnie, jak konturować twarz owalną, w kształcie serca, okrągłą, kwadratową i prostokątną. Ciemniejsze kontury to bronzer, jaśniejsze - rozświetlacz.

fot. Adobe Stock, Екатерина Исаева

Twarz owalna, uznawana jest za najbardziej symetryczną, wymaga jedynie podkreślenia kości policzkowych i muśnięcia rozświetlaczem. Najwięcej pracy do osiągnięcia idealnie proporcjonalnych rysów mają natomiast posiadaczki twarzy kwadratowej i prostokątnej.

Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z konturowaniem, sięgnij po gotową paletę - znajdziesz w niej wszystkie 3 niezbędne produkty: rozświetlacz, róż i bronzer. Na opakowaniu często też znajduje się instrukcja, która wyjaśnia cały proces krok po kroku.

Możesz również skomponować paletę samodzielnie z idealnie dobranymi odcieniami kosmetyków - niezwykle ważny jest kolor różu do policzków. Najszybszym sposobem na sprawdzenie, który odcień będzie dla ciebie odpowiedni, jest uszczypnięcie się w policzek.

Konturowanie twarzy może być wykonywane na sucho i na mokro. Wszystko zależy od tego, jaka formuła kosmetyków bardziej odpowiada twojej skórze.

Konturowanie twarzy na sucho:

do jego wykonania potrzebne będą kosmetyki prasowane i w pudrze,

wykonasz je szybko i łatwo,

trudniej o bardzo naturalny efekt.

Konturowanie twarzy na mokro:

do jego wykonania potrzebne będą kosmetyki w sztyfcie, kremie i musie,

jest bardziej pracochłonne i wymaga więcej umiejętności,

jeśli z umiarem użyjesz kosmetyków, efekt będzie bardzo naturalny.

Pamiętaj, że konturowanie twarzy nie powinno być wykonane zbyt mocno - ma tylko delikatnie ją wysmuklić i skorygować ewentualne niedoskonałości, a nie nadać jej zupełnie nowy kształt.

