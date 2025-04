Opakowania to jedna z przyczyn zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Do tego dochodzą niebiodegradowalne substancje, m.in. formaldehydy i parabeny, wchodzące w skład kosmetyków. Na drogeryjnych półkach coraz częściej pojawiają się jednak kosmetyki wpisujące się w ideę ekologicznego piękna. Takim produktem jest nowość marki Douglas: tusz do rzęs No Compromise . Jego zalety to przede wszystkim:

Reklama

Czysta formuła, czyli 98 proc. naturalnych składników

W praktyce oznacza to, że tusz nie zawiera silikonów, formaldehydów, siarczanów i parabenów, szkodliwych w równym stopniu zarówna dla kobiecej skóry, jak i dla środowiska. Do mniej niż 1 proc. ograniczono obecność w kosmetyku sztucznych substancji zapachowych. A naturalne składniki? To przede wszystkim jaśmin, wosk ryżowy, wosk karnauba, olej z nasion słonecznika, olej rycynowy oraz ekstrakt z propolisu. Dzięki zawartości tych substancji kosmetyk nie tylko upiększa, ale i odżywia rzęsy.

Opakowanie i etui wykonane głównie biodegradowalnych materiałów

Nakrętka i tubka, w której znajduje się tusz w 80 proc. składają się z materiałów pochodzących z recyklingu. Papierowe opakowanie powstało natomiast w 30 proc. z papieru pochodzącego z recyklingu i w 100 proc. nadającego się do recyklingu.

Ekologiczne wnętrze

Szczoteczka maskary wykonana została z całkowicie bioodnawialnego materiału, jakim jest olej rycynowy, jej rączkę natomiast wyprodukowano z trzciny cukrowej.

Obawiasz się, że ekologiczne kosmetyki są mniej skuteczne? Bez potrzeby – maskara Douglas No Compromise spełnia wszystkie wymagania stawiane dobrym tuszom do rzęs. Spektakularnie pogrubia i wydłuża rzęsy, nadając im niezwykłą objętość. Nie skleja włosków i nie odbija się na skórze – jednocześnie upiększa i pielęgnuje dzięki bogactwu składników odżywczych.

Produkt dostępny w perfumeriach Douglas i na Douglas.pl . Cena: 69,00pln

Artykuł powstał z udziałem marki Douglas