Lato to idealny czas na eksperymentowanie z kolorowymi kosmetykami. Hitem tego sezonu są eyelinery we wszystkich odcieniach tęczy! Od razu zaznaczamy, zabawę z nimi zacznij małymi kroczkami. Jeśli do tej pory malowałaś się głównie brązowo-beżowymi cieniami, możesz nie czuć się komfortowo w agresywnej, fioletowej kresce.

Podstawą udanego makijażu z eyelinerem w roli głównej jest dobranie odpowiedniego koloru. I tu was zaskoczymy, nie dobieramy go do koloru oczu, ale do włosów i cery. Jeśli jesteś blondynką i masz bardzo jasną cerę, sprawą się wszystkie pastele i neonowe odcienie. Jeśli twoja cera jest lekko zaróżowiona i występują na niej drobne niedoskonałości, zrezygnuj z róży, czerwieni i fioletów. Eksperymentujcie i testujcie jak najwięcej kombinacji, czasem same możecie być zaskoczone efektem. Całkiem niedawno podarowałam swojej przyjaciółce jasnozielony liner. Wiem, że lubi kolorowe kosmetyki i byłam przekonana, że świetnie go wykorzysta. Na jedno z naszych spotkań przyszła umalowana właśnie nim, z mocno wytuszowanymi rzęsami i pasteloworóżowymi ustami. Wyglądała genialnie!

Zobaczcie najładniejsze makijaże z kolorowymi eyelinerami. My jesteśmy zachwycone wykorzystaniem tych w turkusowo-morskich odcieniach.

1. Turkusowa kreska

2. W odcieniach wina

3. W kolorze ciemnej zieleni

4. Morskie kolory

5. Pastelowe róże

6. Kolor na linii wodnej

7. Granat na wieczorne wyjście

