W tym roku czarne i brązowe kredki do oczu zamieniamy na kolorowe - turkusowe, żółte, niebieskie lub fioletowe. Nie jesteście przekonane, że to do was pasuje? Boicie się, że będziecie wyglądały śmiesznie? Nic bardziej mylnego! Wystarczy, że odpowiednio dobierzecie kolor kredki!

Jaką kredkę wybrać?

Generalna zasada jest bardzo prosta. Jeżeli macie brązowy oczy wybierzcie kredkę w kolorze zielonym lub morskim. Zielone oczy pięknie podkreśli kredka w kolorze fioletowym lub złotym, zaś niebieskie - szmaragdowy, kobaltowy... lub żółty. Ale prawdę mówiąc nie namawiamy do sztywnego trzymania się tych zasad. Każda z was powinna sama zdecydować w tym czuje się najlepiej i jaki kolor najbardziej do niej pasuje. Ja, mimo że mam brązowe oczy, wybieram kredki w kolorze kobaltowym i fioletowym.

Jeżeli macie taką możliwość wybierzcie produkty wodoodporne, które znacznie lepiej sprawdzają się podczas letnich miesięcy - nie będą się rozmazywały i nieestetycznie spływały pod wpływem wysokich temperatur. Wtedy nawet podczas kąpieli w morzu lub jeziorze będziecie mogły cieszyć się pięknym wyglądem. Zatem do dzieła!

