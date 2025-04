Z pewnością wszystkie już wiecie, że kolorowa kreska na oku to jeden z najgorętszych trendów w makijażu. Kiedy jak nie latem, możecie tak zaszaleć z makijażem? Kolorowe eyelinery w płynie (najlepiej wodoodporne) doskonale sprawdzą się na wakacjach!

Jeśli będzie to dopiero Twoja pierwsza przygoda z kolorowym makijażem, zacznij od stonowanych odcieni niebieskiego, zielonego i fioletu. Gdy już przywykniesz do takich barw, stawiaj na najbardziej szalone kolory - my szczególnie polecamy limonkę, jest hitem tego lata! Pamiętajcie - jeden kolorowy akcent w makijażu w zupełności wystarczy. Do kolorowego eyelinera dodaj rozświetlający róż i tusz do rzęs.



W naszej galerii znajdziecie przegląd kolorowych eyelinerów: