CHANEL

Wiosenna kolekcja Chanel „Notes de Printemps” to krystaliczne czyste nuty. Wszystko w tej kolekcji jest perfekcyjne. Sercem kolekcji jest wiosna. Świeże i jasne cienie, słoneczny czerwony, który jest na ustach, paznokciach i policzkach. Piękne palety cieni. Paleta QUADRILLE prezentuje kwartet naturalnych i intensywnych cieni. Oczy w wiosennym makijażu Chanel są podkreślone szarymi i lawendowymi cieniami z intensywnym brązem. Usta to zabawa różu i czerwieni. W nowej kolekcji pojawią się z ROUGE ALLURE VELVET : LA DIVA elektryczny różowy "pop" i L'ADOREE zmysłowy fiolet.

Reklama

Z ROUGE ALLURE: MELODIEUSE cukierkowy ale zarazem pikantny czerwony i FOUGUEUSE genialny jasny różowy. ROUGE COCO: DEEDICACE świeży różowy i TRIOMPHE brzoskwiniowy róż. Lakiery do paznokci to ciemno fioletowy CHARIVARI i żywy czerwony TAPAGE. Róże to duet jeden z nich to CHAMADE pikantny różowy z dodatkiem czerwieni. Drugi to INTONATION ciepły róż koralowy.

YSL

Najnowsza kolekcja makijażowa „Flower Crush” Yves Saint Laurent Beauté autorstwa Llloyda Simmondsa to portret kobiety skąpanej w przepychu drogocennych kwiatów. Bogactwo piwonii, subtelne wyrafinowanie płatków róż i światło promieni słońca, które nadaje blasku zawsze zmysłowej i wyrafinowanej kobiecie YSL – oto inspiracje, które odnajdziemy w wiosennej limitowanej edycji. Kolekcja stanowi harmonię różów i pasteli, od najbardziej delikatnych, aż po te głębokie i intensywne. Łączy w sobie jasne odcienie naturalne z nasyconymi, kultowymi odcieniami fuksji i czerwieni.

Niekwestionowanymi produktami-gwiazdami najnowszego Look’u będą dwie limitowane palety w kolekcjonerskim etui, obie inspirowane pięknem kwiatów – paleta 5-ciu cieni do oczu PIVOINE CRUSH, której kolory nawiązują do odcieni i tekstury pąków piwonii, oraz paleta rozświetlająca do twarzy ROSY BLUSH, której kolorystyka i konsystencja nawiązują do subtelnego piękna płatków róży. Wraz z kolekcją w perfumeriach pojawią się też nowe błyszczyki YSL Beauté – Gloss Volupté (w Sephorze dostępne od drugiej połowy stycznia, na całym rynku – od lutego).

DIOR

Limitowana edycja kolekcji o nazwie Trianon Palette oddaje hołd kokardzie Fontanges, w tym samym duchu, co kolekcje Rafa Simonsa dla marki Dior: kształtne linie oraz odrobina srebra z lekkim muśnięciem różu, zupełnie jak akcesoria w stylu samego mistrza. Cienie do powiek w kolorze pistacji, mieniącej się czekolady i pudrowego różu współgrają z czarnym eyelinerem oraz jasnym i pełnym blasku różem do policzków. Kwintesencją wyrafinowania jest zaś pędzel do pudru, ze srebrną rączką ozdobioną drobną, metaliczną wstążką w kolorze różowym. Czyli wszystko, co potrzebne by stworzyć makijaż w stylu współczesnej kobiety.

Reklama

W tym sezonie Dior stawia na pomadkę Rouge Dior w odcieniach popowego różu (Courtisane), koralu (Crinoline), różu w stylu „przygryzionych warg” (Souveraine), oraz czystej fuksji (Allégresse). W idealnym połączeniu z zarumienionymi policzkami oraz pastelowymi powiekami, pełna blasku współczesna pomadka pokrywa usta, na nowo kształtując kobiece krągłości. Intensywny blask Dior Addict Gloss przyozdobiony jest pastelowymi odcieniami cielistego Mousseline, malwowego Minauderie, brzoskwiniowego Pétillante oraz różowego Exquise. Taka skoncentrowana dawka słodyczy nadaje twarzy anielskiej aury.