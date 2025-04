Martwicie się, że lato powoli dobiega końca? Zerknijcie na te przepiękne makijażowe kolekcje na początek jesieni a z pewnością od razu poprawi Wam się humor!

Kolekcja na jesień Essence

Na początku wpadł nam w oko puder brązujący. Nie tylko przez swoje piękne opakowanie, ale również przez efekt jaki nadaje skórze. Zakochałyśmy się też w nowych lakierach do paznokci - linia składa się z 5 odcieni. Uwaga, lakiery zmieniają delikatnie kolor pod wpływem temperatury!

cienie do powiek, cena 15,99 zł lakiery termiczne do paznokci, cena 8,99 zł błyszczyk do ust, cena 8,99 zł puder brązujący, cena 13,99 zł róż do policzków, cena 10,99 zł

Kolekcja na jesień Catrice

Naszym hitem jest top coat, który nadaje paznokciom efekt ombre! W kolekcji znajdziecie również genialne, mocno nasycone pigmentem cienie do powiek, matowe pudry do twarzy i upiększające balsamy do ust. Naszym must have jest pielęgnująca pomadka, która wzmacnia naturalny kolor ust i nadaje im subtelny różany odcień, który różni się w zależności od indywidualnego pH skóry ust - im częściej aplikujesz balsam, tym uzyskasz intensywniejszy kolor.

cienie do powiek, cena 16,99 zł balsam do ust, cena 20,99 zł upiększający balsam do ust, cena 14,99 zł puder matujący w kompakcie, cena 14,99 zł korygujący puder matujący w kompakcie, cena 18,99 zł lakiery do paznokci, cena 14,99 zł top coat z efektem ombre, cena 12,99 zł

Kolekcja na jesień Artdeco

Prawda, że najnowsza kasetka cieni do powiek wygląda kusząco? Zawiera piękne, głębokie odcienie w sam raz do wykonania najmodniejszego jesiennego makijażu. Marka Artdeco lansuje przede wszystkim mocno nasyconą czerwień, burgund i śliwkę.

kredka do oczu, cena 32,50 zł tusz do rzęs, cena 62,50 zł kasetka do cieni, cena 47,50 zł + cienie, cena 25,50 za sztukę lakier do paznokci, cena 29,50 zł szminka, cena 39,90 zł błyszczyk, cena 49,50 zł



