Po raz pierwszy, produkcja Gwiezdnych Wojen połączyła siły z marką Max Factor i w ramach tej ogólnoświatowej współpracy stworzyła sześć inspirujących looków. Dlaczego? Aby w rozkochać w sadze Star Wars i damską część widowni.

Celem współpracy było pokazanie wielu aspektów transformacji głównych bohaterów, oraz podkreślenie dwoistości ludzkiej natury: jasnej i ciemnej strony tkwiącej w każdym z nas.

Dzisiaj prezentujemy dwa pierwsze dwa z sześciu looków stworzonych w ramach współpracy. Globalna dyrektor kreatywna P&G, Pat McGrath, jedna z najbardziej cenionych makijażystek na świecie, sama jest wielką fanką Gwiezdnych Wojen i osobiście zaprojektowała serię makijaży inspirowanych filmem.



Pat inspirowała się ikonicznymi postaciami oraz kontrastem pomiędzy ciemną i jasną stroną. Rezultat to nowoczesne, awangardowe makijaże, wspaniałe źródło inspiracji na nadchodzący sezon.

Pat McGrath komentuje: “Droid to look, który ma przywoływać na myśl zachwycającego robota, ze złotymi ustami i powiekami. Chciałam uchwycić równowagę pomiędzy czymś niezwykle futurystycznym i zniewalająco pięknym, Natomiast Stormtrooper to kobieta wojowniczka, która podkreśla swą siłę graficznym makijażem oka. To bardzo zdecydowany makijaż, zwieńczony ciemną czerwienią ust."

"Chciałabym żeby kobiety zainspirowały się tymi makijażami, użyły wyobraźni i pobawiły się z własnym wizerunkiem. Nie chodzi o dokładne odtwarzanie, ale o adaptację jednego elementu i stworzenia wokół niego własnej historii"

“Jeżeli chodzi o samą współpracę, pomyślałam jedno: WSPANIALE. To wyjątkowa okazja w której legendarna opowieść, moda, makijaż i kultura pop spotykają się w jednym miejscy. Jako makijażystka uwielbiam takie wyzwania."

Kolekcja pojawi się w sklepach we wrześniu 2015 roku. Niestety, marka nie jest dostępna w Polsce, ale większość produktów z pewnością będzie można kupić przez internet. Pokazujemy na razie kolekcję szminek. Są fenomenalne, prawda?



