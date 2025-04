Uwodzenie zaczyna się od spojrzenia… w szczególności wieczorem, w ciszy lub radosnym zgiełku przyjęcia.

Ombres Matelassees De Chanel Charming

Jedna paleta, tysiąc możliwości makijażu. Pięć cieni do powiek w jednym kosmetyku, ozdobionych ikonicznym, pikowanym motywem CHANEL: eleganckie, prostokątne opakowanie..

Paleta CHARMING to kosmetyk idealny do wykonania wyrafinowanego makijażu. Pięć ponadczasowych odcieni umożliwia nieskończenie wiele możliwości i efektów makijażu. Beż, brąz lub purpura tworzą atłasowy lub opalizujący efekt na powiekach, podkreślając wyjątkowość spojrzenia.

Reklama

Delikatnie muśnięta pudrem cera staje się świeża i świetlista czyli róż Joues Contraste Accent. Pozostawia woal delikatnego koloru na policzkach, w uniwersalnym odcieniu różanego beżu podkreślonym delikatnymi, opalizującymi drobinkami różu i złota, łagodnie ożywiającymi cerę.

Puder Poudre Universelle Libre Moon light

Muskający delikatnie twarz lub nałożony hojnie na dekolt, zmysłowy puder, opalizujący drobinkami złota i brązu to końcowy etap wyrafinowanego makijażu dedykowanego nocnemu przyjęciu.

Lakier do paznokci Le Vernis Rouge Rubis

Lakier ze szlachetnym kamieniem w nazwie bez wahania i odważnie podkreśla kobiece piękno. Harmonijnie zestawiony z kolorem pomadki lub w kontraście do podkreślonego spojrzenia - promienna kobiecość aż po końcówki paznokci.

Kolor barwi usta jak manifest odwagi. Radykalny i wytworny charakter Rouge Allure, w wersji aksamitnej lub atłasowej, to niezastąpiony wyraz elegancji i stylu.

La Desiree i La Precieuse

Jego aksamitna, matowa konsystencja wydobywa urzekającą głębię dwóch nowych, świetlistych odcieni czerwieni: La Desiree, intensywne bordo, pełne klasyki i prowokujące zarazem, idealnie łączy się z lakierem Accessoire.

La Precieuse, śmiała, wytworna i żywiołowa czerwień, tworzy perfekcyjną harmonię z lakierem Rouge Rubis.