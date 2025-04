Dwie włoskie marki - kosmetyczna Collistar i znana ze świetnego designu Kartell łączą siły. Na rynek właśnie trafiła pierwsza i jedyna w swoim rodzaju kolekcja makijażowa "Transparency".

Transparentne i wyraziste kolory wyróżniają kolekcję, tworząc idealną równowagę pomiędzy prowokacyjną kobiecością, a dziewczęcym urokiem. W tej limitowanej linii znajdziecie kredki do oczu i ust, cienie do powiek, lakiery do paznokci, błyszczyki, potrójny róż do policzków i olejek z błyszczącymi drobinkami do ciała. Gama kolorystyczna zawężona jest do słodkich różów i pomarańczy, wesołych fioletów, zieleni i niebieskości. Zajrzyjcie do naszej galerii!

